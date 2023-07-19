19 июля, 13:25,
обновлено 19 июля, 13:33

Финляндия отзывает разрешение на работу генконсульства РФ в Турку с 1 октября

Upp75/ CC BY-SA 3.0/ Wikimedia Commons
Здание консульства России в Турку
© Upp75/ CC BY-SA 3.0/ Wikimedia Commons

Как заявили в канцелярии президента Саули Ниинистё, это решение стало ответом на закрытие генерального консульства Финляндии

СТОКГОЛЬМ, 19 июля. /ТАСС/. Финляндия приняла решение отозвать разрешение на работу российского генерального консульства в Турку с 1 октября 2023 года. Об этом в среду сообщила канцелярия президента Финляндии Саули Ниинистё.

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"Решение России от 6 июля о закрытии генерального консульства Финляндии с 1 октября 2023 года стало асимметричной контрмерой на ранее объявленную Финляндией высылку [российских дипломатов]. В качестве ответной меры Финляндия аннулирует лицензию на деятельность генерального консульства России в Турку с 1 октября 2023 года",- указано в заявлении канцелярии. 

Теги:
Ниинистё, СаулиФинляндияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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