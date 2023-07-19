В Нацсобрании Франции подвергли критике односторонние санкции США в отношении Кубы

Депутат Национального собрания Кристофер Вайсберг считает эффективными те ограничительные меры, которые принимаются в многостороннем формате

ПАРИЖ, 19 июля. /ТАСС/. Односторонние санкции США против Кубы никогда не работали, они лишь привели к укреплению позиций властей республики. Такое мнение высказал в среду депутат Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции Кристофер Вайсберг на слушаниях в комиссии по иностранным делам, трансляция которых велась в аккаунте Нацсобрания в Twitter.

"Чаще всего критикуются односторонние санкции, в частности американские. Они часто воспринимаются как несправедливые. Например, экономическое и торговое эмбарго в отношении Кубы, установленное более шести десятков лет назад. Как бы мы ни относились к кубинскому режиму, мы не можем оспаривать тот факт, что санкции никогда не работали, а только укрепляли его", - отметил член президентской фракции "Возрождение".

Вайсберг считает эффективными те ограничительные меры, которые принимаются в многостороннем формате, в частности в ООН, поскольку они "основаны на консенсусе и являются легитимными".

По его словам, режим каких-либо санкций "не может продолжаться вечно, иначе это было бы признаком провала". "Всегда должна быть перспектива выхода из кризиса с возможностью возврата к международному праву", - сказал он.

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове, после чего объявили о введении торгово-экономического эмбарго. В декабре 2014 года Барак Обама, занимавший тогда пост президента США, признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчению санкций. В 2015 году администрация Обамы объявила об исключении Кубы из американского списка государств - спонсоров терроризма.

Сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года США возглавил республиканец Дональд Трамп. Он ужесточил правила поездок соотечественников в республику и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными. Администрация Трампа также вновь включила Кубу в список государств - спонсоров терроризма. Администрация нынешнего президента США Джо Байдена заявила, что пересмотрит политику в отношении Кубы, но до сих пор не убрала страну из указанного списка.