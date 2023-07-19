Экс-премьер призвал президента Молдавии уважать выбор избирателей Гагаузии

Влад Филат также попросил Майю Санду не делить граждан на "своих" и "чужих"

КИШИНЕВ, 19 июля. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Молдавии Влад Филат призвал президента республики Майю Санду уважать выбор избирателей Гагаузской автономии, которые избрали своим руководителем представителя оппозиционной партии "Шор" Евгению Гуцул. Так бывший глава правительства прокомментировал в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской) отказ руководителей страны посетить церемонию вступления в должность нового главы автономии.

"Результаты выборов в Гагаузии необходимо уважать! Госпожа Санду не понимала и никогда не поймет, что быть президентом Республики Молдова - значит быть президентом всех граждан Республики Молдова без исключения. <…> Люди в больших кабинетах Кишинева еще раз показывают жителям Гагаузии, что они их не уважают и не считают гражданами Молдавии", - написал Филат.

Он призвал президента страны не делить граждан на "своих" и "чужих". Филат считает, что президент также повлияла на решения премьер-министра страны Дорина Речана и председателя парламента Игоря Гросу проигнорировать торжественное событие.

После победы на выборах в Гагаузии представителя оппозиционной партии "Шор" обострился конфликт автономии с Кишиневом. Президент Молдавии заявила, что голосование прошло с многочисленными нарушениями. В Центризбиркоме Гагаузии были проведены обыски, заведены уголовные дела о незаконном финансировании избирательной кампании и подкупе избирателей. Действия центральных властей вызвали возмущение общественности: в гагаузской столице Комрате прошел стихийный митинг, а депутаты Народного собрания автономии единогласно поддержали на экстренном заседании решение ЦИК об избрании Гуцул, после чего выборы признала законными Апелляционная палата Комрата.

На прошлой неделе Гуцул заявила о давлении на нее со стороны руководства Антикоррупционной прокуратуры Молдавии. По ее словам, ее руководитель Вероника Драгалин и ее заместитель Василий Плеван пригласили ее на беседу, в ходе которой предложили отказаться от должности и дать показания против коллег из партии "Шор" в обмен на закрытие уголовного дела, где она фигурирует.

Глава Гагаузии руководит органами публичного управления, представляет автономию в вопросах внешней политики, а также назначается членом правительства Молдавии. После своей победы Гуцул высказалась за восстановление отношений с Россией, которые были испорчены с приходом к власти в Молдавии проевропейского правительства.