Саудовская Аравия и Турция заявили, что будут укреплять сотрудничество в обороне

Эр-Рияд и Анкара также указали на важность укрепления взаимодействия в сфере борьбы с преступностью, терроризмом и экстремизмом, а также в области противодействия финансированию террористической деятельности

ДУБАЙ, 19 июля. /ТАСС/. Власти Саудовской Аравии и Турции намерены укреплять сотрудничество в сферах обороны и безопасности, а также по линии военно-промышленного комплекса. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам визита турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в королевство.

В Саудовской Аравии Эрдоган провел встречу с премьер-министром, наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. "Что касается сфер обороны и безопасности, обе стороны выразили решимость укреплять сотрудничество и координацию в обороне и военно-промышленном комплексе, а также активизировать подписанные ими соответствующие соглашения", - следует из заявления, текст которого распространило Саудовское агентство печати.

Эр-Рияд и Анкара указали на важность укрепления взаимодействия в сфере борьбы с преступностью, терроризмом и экстремизмом, а также в области противодействия финансированию террористической деятельности. Саудовская Аравия и Турция также намерены расширить сотрудничество "в борьбе с трансграничными коррупционными преступлениями". Стороны выразили стремление улучшить взаимодействие между ведомствами, занимающимися расследованием коррупционных дел и взысканием доходов, полученных незаконным путем.

Президент Турции прибыл в Саудовскую Аравию в понедельник вечером в рамках трехдневного турне по странам Персидского залива, которое нацелено на привлечение инвестиций в экономику республики из нефтедобывающих аравийских монархий. Во вторник он посетил Катар, а в ночь на среду прибыл в Объединенные Арабские Эмираты.

Как сообщило ранее Саудовское агентство печати, в ходе визита Эрдогана Саудовская Аравия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании в области энергетики, меморандум о взаимопонимании в сфере прямых инвестиций, а также план действий, направленный на реализацию проектов в области оборонной промышленности, исследований и технологий. Кроме того, министерство обороны королевства подписало два соглашения с турецкой компанией Baykar, которая производит беспилотные летательные аппараты Bayraktar.