Представитель ЮАР: расширение БРИКС повлияет на систему международных отношений

Заместитель генерального секретаря правящей в республике партии АНК Номвула Моконьане подчеркнула, что организация действует в целях создания многополярного мира

ПРЕТОРИЯ, 19 июля. /ТАСС/. Расширение группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и его последствия как для самого объединения, так и всей системы международных отношений находятся в центре внимания второго дня работы в Йоханнесбурге встречи ведущих политических партий стран объединения и его союзников. Об этом заявила в среду на брифинге первый заместитель генерального секретаря правящей в ЮАР партии "Африканский национальный конгресс" (АНК) Номвула Моконьане.

"Положение БРИКС в мире меняется с ростом влияния объединения и желанием многих стран вступить в него, - отметила она. - Будущие позиции БРИКС в мире во многом зависят от экономической мощи объединения, которая поступательно усиливается. Именно поэтому группа БРИКС может и должна стать катализатором реформы существующей системы международных финансовых организаций".

Моконьане подчеркнула, что БРИКС действует в целях создания многополярного мира. "Мы добиваемся пересмотра баланса сил в международных организациях и не только финансовых, - заметила первый заместитель генсека АНК. - Речь в первую очередь идет о Совете Безопасности ООН".

Во вторник посол по особым поручениям в МИД ЮАР, шерпа БРИКС от республики Анил Суклал заявил, что в процессе расширения БРИКС может объединить более 50 стран.

В работе открывшейся 18 июля встречи, получившей название "Диалог политических партий БРИКС плюс", участвуют 54 партии из 45 стран, включая "Единую Россию", КПРФ, Коммунистическую партию Китая, Индийский национальный конгресс, бразильскую Партию трудящихся. Инициатором проведения форума, который завершится 20 июля, стала АНК. В текущем году ЮАР председательствует в БРИКС.