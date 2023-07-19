Пресс-офис президента ЮАР разъяснил, как принималось решение по участию РФ в саммите БРИКС

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Претория и Москва учитывали обязательства ЮАР по Римскому статуту при принятии решения о форме участия президента России Владимира Путина в августовском саммите БРИКС. Об этом сообщил ТАСС в среду официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.

"При обсуждении вопроса об участии России в саммите [стороны] руководствовались заинтересованностью в успешном проведении саммита в ЮАР, историческим характером предстоящего саммита БРИКС, а также признанием юридических обязательств ЮАР по Римскому статуту (договору, учредившему Международный уголовный суд (МУС) - прим. ТАСС)", - сказал Магвенья, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин выступит на саммите БРИКС по видеосвязи, он примет полноценное участие в мероприятии. Очно Россию на саммите будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров.

Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в якобы причастности к военным преступлениям, "заключающимся в незаконной депортации населения", в том числе детей, и их незаконном перемещении в Россию. Москва заявляла, что решения МУС юридически ничтожны для России. РФ не является участником Римского статуса Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. Также Россия указывала, что МУС доказал свою ущербность тем, что готов осуществлять псевдоправосудие по заказу Запада, а его работа не имеет ничего общего с правосудием.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР. Саммит пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа.