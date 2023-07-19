19 июля, 14:56

Саудовская Аравия и Турция в совместном заявлении подчеркнули важность зерновой сделки

Стороны также призвали урегулировать конфликт на Украине путем переговоров и приложить "все возможные усилия для снижения эскалации с тем, чтобы это способствовало восстановлению безопасности и стабильности"

ДУБАЙ, 19 июля. /ТАСС/. Эр-Рияд и Анкара в совместном заявлении, принятом по итогам визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Саудовскую Аравию, подчеркнули важность черноморской зерновой инициативы.

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"Стороны высоко оценили гуманитарные усилия и попытки двух государств облегчить страдания, источником которых является война на Украине, а также подчеркнули важность черноморской инициативы, игравшей жизненно важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности, устойчивых цепочек поставок и стабильных цен на продукты питания", - говорится в документе, распространенном Саудовским агентством печати.

Саудовская Аравия и Турция также призвали урегулировать конфликт путем переговоров и приложить "все возможные усилия для снижения эскалации с тем, чтобы это способствовало восстановлению безопасности и стабильности".

Президент Турции прибыл в Саудовскую Аравию в понедельник вечером в рамках трехдневного турне по странам Персидского залива. По итогам визита Эр-Рияд и Анкара подписали меморандум о взаимопонимании в области энергетики, меморандум о взаимопонимании в сфере прямых инвестиций, а также план действий, направленный на реализацию совместных проектов в оборонной промышленности. Кроме того, министерство обороны королевства подписало два соглашения с турецкой компанией Baykar, которая производит беспилотные летательные аппараты Bayraktar. 

Теги:
ТурцияСаудовская АравияЭрдоган, Реджеп Тайип
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