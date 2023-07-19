Грузия отказалась сотрудничать с врачами из Польши в вопросе лечения Саакашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал их поведение неординарным и подозрительным

ТБИЛИСИ, 19 июля. /ТАСС/. Грузия не желает продолжать сотрудничество с врачами из Польши после инцидента в тбилисской клинике, когда один из врачей пытался незаконно вынести образцы анализов экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Мы, и лично я, продемонстрировали этим (допуском польских врачей - прим. ТАСС) жест, но, ввиду того, что с их стороны было такое неординарное поведение, все это было очень подозрительным, мы не имеем ни какого желания продолжать сотрудничество", - сказал премьер.

Он также подчеркнул, что предложение властей Грузии семье Саакашвили пригласить в страну любого зарубежного врача остается в силе.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе 14 июля сообщил, что один из польских врачей, прибывших в Грузию для обследования Саакашвили, пытался вынести из клиники "Вивамед" взятые у бывшего грузинского лидера анализы, спрятав их в обуви. В подтверждение этому Минюст опубликовал кадры, на которых запечатлен инцидент.

После инцидента в МИД был вызван временный поверенный в делах Польши в Грузии Мариуш Жак, которому была высказана озабоченность в связи с произошедшим. В среду в МИД Польши назвали инцидент непредумышленным и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество с грузинской стороной в вопросе лечения экс-президента Грузии.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но был задержан. В мае 2022 года из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в частную тбилисскую клинику "Вивамед", где находится по сей день. Позиция властей Грузии заключается в том, что Саакашвили симулирует тяжелое состояние здоровья с целью освобождения из заключения.