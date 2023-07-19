Керри считает, что США и Китаю нужно больше времени для договоренностей по климату

По сведениям газеты Politico, спецпосланник президента США по климату говорил о возможности достижения сторонами договоренностей, касающихся сокращения выбросов углекислого газа

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Вашингтону и Пекину потребуется больше времени для достижения договоренностей в сфере климата. Об этом заявил на брифинге для журналистов в среду спецпосланник президента США по климату, экс-госсекретарь Джон Керри во время поездки в КНР.

США и Китаю "потребуется немного больше времени, чтобы проложить новый путь", приводит слова спецпосланника американская газета Politico. Как отмечает издание, Керри говорил о возможности достижения сторонами договоренностей, касающихся сокращения выбросов углекислого газа.

Спецпосланник президента США Джо Байдена заверил, что будет активно взаимодействовать с китайскими коллегами на этом направлении в ближайшие недели. "Мы уже выбираем время для нашей следующей встречи и даже для той, которая будет после нее, при понимании того, что осталось лишь около четырех месяцев до COP (28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в Дубае с 30 ноября по 12 декабря - прим. ТАСС), и нам нужно наверстать определенное время, в течение которого обсуждений этого вопроса не было", - приводит его слова агентство Reuters.

Керри прибыл в Пекин в воскресенье. Он обсуждал с китайской стороной вопросы сотрудничества в противодействии изменению климата. Керри, в частности, провел встречи со специальным представителем правительства КНР по климатическим изменениям Се Чжэньхуа, главой канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, членом Политбюро Ван И, премьером Госсовета Ли Цяном.