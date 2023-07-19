NBC: Минюст США предъявил Трампу обвинения по трем пунктам в деле о штурме Капитолия

Обвинения по делу включают сговор с целью обмана США

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Американский Минюст в своем уведомлении бывшему президенту США Дональду Трампу указал, что подозревает его в нарушении трех уголовных законов по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Как в среду сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники, знакомые с письмом ведомства, Трамп в том числе подозревается в преступном сговоре с целью обмана США.

Согласно письму, американское гособвинение, кроме того, подозревает Трампа в оказании давления на свидетелей, а также в умышленном поражении в правах под видом соблюдения закона. Решение об утверждении предлагаемых Минюстом США обвинений будет принимать большое жюри.

"Все эти порочные коммунисты, марксисты, фашисты и радикальные левые демократы атакуют моих адвокатов на невиданном доселе уровне", - написал Трамп на странице в своей социальной сети Truth Social. Во вторник бывший хозяин Белого дома связал подобный шаг Минюста США с его неоднократными обвинениями в адрес демократов в махинациях на президентских выборах 2020 года.

Ранее Трамп сообщил, что Минюст США прислал ему извещение о том, что тот является подозреваемым по делу о штурме Капитолия. Как отмечала газета The New York Times, у Трампа есть формальная возможность, представ перед большим жюри, убедить присяжных отклонить все обвинения в его отношении, однако на практике эта процедура лишь предваряет предъявление обвинений. Издание указало, что Трамп, вероятно, откажется от встречи с большим жюри, воспользовавшись пятой поправкой к Конституции США, запрещающей принуждать к даче показаний против самого себя.

Как отмечал экс-глава американской администрации, это уже третье уголовное дело в его отношении, ранее ему были предъявлены обвинения по делу о подлоге финансовых документов в его компании Trump Organization, а также о ненадлежащем обращении с секретными документами. В случае утверждения большим жюри предложенных Минюстом обвинений по новому делу бывшему хозяину Белого дома вновь придется пройти через формальную процедуру ареста, который, вероятно, будет снят с него в тот же день.

6 января 2021 года сторонники республиканца Трампа, который в то время был американским лидером, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден. В мае министр юстиции - генеральный прокурор США Меррик Гарленд заявил, что власти добились вынесения более чем 600 обвинительных приговоров в отношении участников штурма.