Эр-Рияд и Анкара призвали Тегеран обеспечить мирный характер своей ядерной программы

Саудовская Аравия и Турция также указали на необходимость всеобъемлющих переговоров с участием стран региона и устранение источников угрозы международному миру и безопасности

ДУБАЙ, 19 июля. /ТАСС/. Саудовская Аравия и Турция призвали Иран обеспечить мирный характер своей ядерной программы, а также продолжить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Саудовскую Аравию.

"Стороны подчеркнули важность приверженности Ирана мирному характеру своей ядерной программы и прозрачного сотрудничества с МАГАТЭ, а также указали на необходимость всеобъемлющих переговоров с участием стран региона и устранение источников угрозы международному миру и безопасности", - сказано в документе, распространенном Саудовским агентством печати.

Президент Турции прибыл в Саудовскую Аравию в понедельник вечером в рамках трехдневного турне по странам Персидского залива. По итогам визита Эр-Рияд и Анкара подписали меморандум о взаимопонимании в области энергетики, меморандум о взаимопонимании в сфере прямых инвестиций, а также план действий, направленный на реализацию совместных проектов в оборонной промышленности. Кроме того, министерство обороны королевства подписало два соглашения с турецкой компанией Baykar, которая производит беспилотные летательные аппараты Bayraktar.

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), нацеленный на преодоление кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.

Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля 2021 года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде. 10 ноября 2022 года генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что очередной раунд переговоров с представителями исламской республики завершился в австрийской столице без какого-либо результата.