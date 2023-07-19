В Тбилиси заявили, что Киев был заинтересован в отказе ЕС дать Грузии статус кандидата

По словам грузинского премьера Ираклия Гарибашвили, это подтвердили "очень многие европейские лидеры"

ТБИЛИСИ, 19 июля. /ТАСС/. Власти Украины были заинтересованы, чтобы в 2022 году Евросоюз отказал Грузии в получении статуса кандидата в члены сообщества. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Я знаю, что в прошлом году Украина была одной из заинтересованных [стран], чтобы мы не получили статус кандидата. К сожалению, это реальность, это мне подтвердили очень многие наши европейские лидеры", - сказал Гарибашвили журналистам.

Он также отметил, что "вызывает вопросы" тот факт, что некоторые украинские политики, в том числе глава фракции президентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия, находят время в столь сложной для страны ситуации, чтобы делать заявления касательно экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. По словам Гарибашвили, это лишь подтверждает подозрения, что власти Украины умышленно направили Саакашвили в Грузию незаконным путем. К тому же, как подчеркнул премьер, пробравшись в контейнере на территорию Грузии, Саакашвили нарушил закон и с украинской стороны, так как нелегально пересек ее границу, однако на Украине против него не возбуждается дело.

Лидеры Евросоюза в июне 2022 года предоставили статус кандидата на вступление в сообщество Молдавии и Украине. Они признали европейскую перспективу Грузии, а также выразили готовность предоставить ей статус кандидата после выполнения 12 условий. В конце 2023 года Грузия ожидает очередное решения ЕС по вопросу предоставления ей статуса кандидата.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но был задержан. В мае 2022 года из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в частную тбилисскую клинику "Вивамед", где находится по сей день. Позиция властей Грузии заключается в том, что Саакашвили симулирует тяжелое состояние здоровья с целью освобождения из заключения. Власти Украины неоднократно призывали руководство Грузии отпустить Саакашвили на лечение за границу.