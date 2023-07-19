Американский военный инструктор сообщил, что потери ВСУ за три месяца возросли втрое

Эрик Крамер не думает, что украинское контрнаступление "увенчается успехом"

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие три месяца увеличились в три раза, их уровень ужасает. С таким утверждением выступил Эрик Крамер - бывший американский спецназовец, обучающий украинские войска в Киеве.

"У них очень много потерь, - сказал он в опубликованном в среду интервью журналу Newsweek. - Я знаю людей, которые работают на пункте приема раненых. Не хочу говорить конкретные цифры, так как они выборочны, но число жертв возросло втрое по сравнению с показателями трехмесячной давности. Это ужасает".

Американский ветеран не думает, что украинское контрнаступление "увенчается успехом", вместе с тем он считает, что киевским властям необходимо бросить на него все силы, так как иначе "они потеряют поддержку" Запада. Крамер добавил, что поддержки западных стран со временем будет становиться все меньше и меньше.

Как сообщали ранее в Минобороны России, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тыс. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.