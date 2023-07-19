ВС Украины заявили, что оборудовали на севере страны более 40 км противотанкового рва

Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев связал это, помимо прочего, с тем, что в Белоруссию прибывают силы ЧВК "Вагнер"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Свыше 40 км противотанкового рва оборудовали на одном из направлений в Черниговской области Украины у границы с Белоруссией. Об этом заявил командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев.

"Создаем такие условия, чтобы государственная граница Украины была полностью непроходимой <...>. В частности, в Черниговской области только на одном из направлений вырыто более 40 км противотанкового рва. Сделано более 30 тыс. разных минных ловушек", - написал он в Telegram-канале. Наев также сообщил, что участки государственной границы будут дополнительно усилены "невзрывными и взрывными заграждениями".

При этом он связал эти мероприятия, помимо прочего, с тем, что в Белоруссию прибывают силы ЧВК "Вагнер".

Протяженность украинско-белорусской границы составляет 1 084 км. Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко регулярно информировал, что ситуация там остается стабильной. Однако украинские подразделения создают заграждения, а также ведут наблюдение с беспилотных летательных аппаратов. В ноябре прошлого года в Киеве сообщали, что выстроили уже около 3 км железобетонного забора на границе с Белоруссией в Волынской области.

В конце июня в Киеве заявили, что пристально отслеживают ситуацию в Белоруссии в связи с планируемым размещением ЧВК "Вагнер" на территории республики. 30 июня президент Украины Владимир Зеленский дал поручение провести усиление войск на белорусском направлении. Уже 10 июля Наев сообщал, что власти еще больше укрепят позиции и инженерные заграждения в Волынской, Житомирской и Ровненской областях. 17 июля Демченко заявил, что Киев максимально усилил границу с Белоруссией, работы по ее укреплению не прекращаются. По его словам, Украина возводит на границе инженерные заграждения и фортификационные укрепления, а также разрушает дороги.