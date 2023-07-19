19 июля, 16:30

Индия и Россия обсудили продвижение сотрудничества по оборонным проектам

Заседание рабочей группы прошло 18-19 июля в Нью-Дели

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 июля. /ТАСС/. Индия и Россия провели встречу рабочей группы по военному и военно-техническому сотрудничеству, обсудили продление текущих проектов и возможные новые инициативы. Об этом в среду сообщило Министерство обороны Индии.

Заседание рабочей группы прошло 18-19 июля в Нью-Дели. С индийской стороны сопредседателем выступил генерал-лейтенант глава интегрированного оборонного штаба при председателе комитета начальников штабов Джонсон Мэтью, с российской - генерал-лейтенант заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба РФ Игорь Дылевский.

"Встреча прошла в дружеской и теплой обстановке. Обсуждения были сфокусированы на продолжении текущих оборонных проектов двух стран, а также на изучении новых инициатив в рамках существующих двусторонних механизмов сотрудничества", - говорится в сообщении министерства. 

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