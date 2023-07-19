МИД Сирии заявил, что турецкие военные лишили жителей Хасеке питьевой воды в разгар жары

Дамаск призвал Совет Безопасности ООН принять немедленные и эффективные меры, "чтобы остановить это преступление против человечности"

БЕЙРУТ, 19 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Турции лишили часть жителей северо-восточной сирийской провинции Хасеке питьевой воды в разгар летней жары. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Сирии.

"Турецкие военные в разгар летней жары лишили питьевой воды свыше 1 млн человек, остановив работу водонапорной станции в Аллюке", - говорится в переданном агентством САНА заявлении внешнеполитического ведомства арабской республики. Как отмечается в нем, город Хасеке (административный центр одноименной провинции), а также прилегающие к нему районы остались без водоснабжения.

"Сирия призывает Совет Безопасности ООН принять немедленные и эффективные меры, чтобы остановить это преступление против человечности", - указывается в тексте. Как в нем подчеркивается, мирные граждане страдают из-за того, что "Турция использует водоснабжение в качестве оружия в борьбе с курдскими сепаратистскими формированиями, которым оказывают поддержку США".

"Совбезу ООН следует пресечь это грубое нарушение международного права и добиться возобновления поставок воды в город, - говорится в заявлении. - Кроме того, сирийские специалисты должны быть допущены на станцию в Аллюке, чтобы проверить пригодность питьевой воды к употреблению".

Как подчеркивает сирийский МИД, для нормализации обстановки в северо-восточных регионах необходимо восстановить там власть государственных органов. "Незаконному присутствию турецких и американских войск на сирийской территории должен быть положен конец", - указывается в документе.

Военные действия на северо-востоке Сирии, от которых страдает мирное население, продолжаются с середины 2022 года. Турция пытается расширить пограничную зону безопасности, созданную в Хасеке и Ракке в 2019 году, и занять подконтрольные курдским силам районы.