Президент Египта помиловал осужденных, в том числе активиста Патрика Заки

По данным Al Ahram, решение было принято в ответ на призыв Совета попечителей национального диалога к главе государства "использовать свои юридические и конституционные полномочия для немедленного освобождения правозащитника Патрика Заки"

КАИР, 19 июля. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси издал в среду указ о помиловании ряда осужденных, в том числе активиста-правозащитника Патрика Заки, приговоренного накануне к трем годам лишения свободы. Об этом сообщила газета Al Ahram.

По ее информации, соответствующее решение было принято в ответ на призыв Совета попечителей национального диалога к главе государства "использовать свои юридические и конституционные полномочия для немедленного освобождения правозащитника Патрика Заки". В своем заявлении совет выразил "полную уверенность в заинтересованности президента судьбой осужденного активиста, особенно учитывая тот факт, что он изучает естественные науки и получил степень магистра".

Во вторник суд в Египте приговорил египетского гражданина, аспиранта Болонского университета Патрика Заки к трем годам тюремного заключения за "распространение ложных новостей" и "нанесение ущерба национальной безопасности" на основании написанной им статьи об ущемлении исламистами прав коптского христианского меньшинства в Египте. Заки был арестован во время поездки на родину в феврале 2020 года и провел 22 месяца в предварительном заключении.