США предоставляют Украине новый пакет военной помощи на $1,3 млрд

Киеву планируется направить четыре зенитных ракетных комплекса малой и средней дальности NASAMS, боеприпасы и средства для разминирования

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Власти США выделяют Украине очередной пакет военной помощи на $1,3 млрд, Киеву планируется предоставить четыре зенитных ракетных комплекса (ЗРК) малой и средней дальности NASAMS, боеприпасы и средства для разминирования. Об этом говорится в заявлении Пентагона, опубликованном в среду.

В документе уточняется, что Вашингтон стремится "удовлетворить срочные нужды Украины, предоставляя жизненно важные в краткосрочной перспективе средства, а также развить ее устойчивый потенциал" в военной сфере для противодействия России в "среднесрочной и долгосрочной перспективе". Как подчеркивает Пентагон, в пакет включены "важнейшие средства ПВО и боеприпасы". Они будут закуплены американской стороной у производителей или партнеров для последующей передачи Украине.

В пакет вошли боеприпасы для NASAMS, артиллерийские снаряды калибра 152 мм, техника для разминирования, противотанковые ракетные комплексы TOW, дроны-камикадзе Phoenix Ghost, барражирующие боеприпасы Switchblade, высокоточные авиационные боеприпасы, средства противодействия беспилотникам и обнаружения средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, речь идет о передаче Киеву 150 автоцистерн, 115 машин для буксировки техники, 50 машин для эвакуации оборудования, системы для обеспечения безопасности портов и средства связи.