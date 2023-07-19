19 июля, 16:45,
обновлено 19 июля, 17:28
Военная операция на Украине

США предоставляют Украине новый пакет военной помощи на $1,3 млрд

AP Photo/ Alex Brandon
© AP Photo/ Alex Brandon

Киеву планируется направить четыре зенитных ракетных комплекса малой и средней дальности NASAMS, боеприпасы и средства для разминирования

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Власти США выделяют Украине очередной пакет военной помощи на $1,3 млрд, Киеву планируется предоставить четыре зенитных ракетных комплекса (ЗРК) малой и средней дальности NASAMS, боеприпасы и средства для разминирования. Об этом говорится в заявлении Пентагона, опубликованном в среду.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

В документе уточняется, что Вашингтон стремится "удовлетворить срочные нужды Украины, предоставляя жизненно важные в краткосрочной перспективе средства, а также развить ее устойчивый потенциал" в военной сфере для противодействия России в "среднесрочной и долгосрочной перспективе". Как подчеркивает Пентагон, в пакет включены "важнейшие средства ПВО и боеприпасы". Они будут закуплены американской стороной у производителей или партнеров для последующей передачи Украине.

В пакет вошли боеприпасы для NASAMS, артиллерийские снаряды калибра 152 мм, техника для разминирования, противотанковые ракетные комплексы TOW, дроны-камикадзе Phoenix Ghost, барражирующие боеприпасы Switchblade, высокоточные авиационные боеприпасы, средства противодействия беспилотникам и обнаружения средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, речь идет о передаче Киеву 150 автоцистерн, 115 машин для буксировки техники, 50 машин для эвакуации оборудования, системы для обеспечения безопасности портов и средства связи. 

Теги:
УкраинаСШАВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация