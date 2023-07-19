Молодежный саммит БРИКС призвал к реформе глобальных институтов

Заместитель главы Национального агентства по развитию молодежи ЮАР Карабо Мохале заявила, что архитектура международных отношений и институтов, построенная при доминировании одной силы, устарела и должна уйти в прошлое

ПРЕТОРИЯ, 19 июля. /ТАСС/. Молодежный саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) призвал в среду к кардинальной реформе существующих глобальных институтов с тем, чтобы способствовать укреплению многостороннего мира.

"Архитектура международных отношений и институтов, построенная при доминировании одной силы, устарела и должна уйти в прошлое, - заявила заместитель главы Национального агентства по развитию молодежи (НАРМ) ЮАР Карабо Мохале на сессии саммита, посвященной многополярности и многосторонности. - Ее должна заменить многосторонность, основанная на принципе сотрудничества между странами для решения общих проблем".

В свою очередь основатель и глава консалтинговой компании Polisee Space Дэвид Маймела заявил, что международные институты, созданные сразу после Второй мировой войны, исчерпали свой потенциал и должны быть заменены. "Проблема сегодняшнего дня заключается в том, что не проводится реформа глобальных институтов, которые не справляются с задачами XXI века, - заметил он. - Прежде всего должна быть реформирована ООН и ее Совет Безопасности".

Глава международного отдела НАРМ Петоле Сеоди представил участникам сессии концепцию создания предложенного еще в 2015 году Молодежного совета БРИКС и принципы его работы. "Молодежный совет должен стать лабораторией БРИКС по созданию и продвижению новых идей, включая реформу архитектуры международных отношений и институтов, - подчеркнул он. - Совет позволит молодежным структурам БРИКС вести непрерывную и целеустремленную работу".

Девятый Молодежный саммит БРИКС открылся 18 июля в городе Дурбан на юго-востоке ЮАР. В его работе принимают участие 200 делегатов. Российская делегация, которая прибыла в ЮАР при содействии Федерального агентства по делам молодежи РФ, насчитывает 14 человек. Саммит завершится 20 июля.