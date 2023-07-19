Президент Израиля заявил, что его страна желает мира с палестинцами

Однако, как отметил Ицхак Герцог, террор мешает этому

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Израиль стремится установить мир с палестинцами и подкрепляет это стремление конкретными шагами, но урегулированию конфликта мешает продолжающийся палестинский террор. Об этом заявил в среду президент еврейского государства Ицхак Герцог, выступая на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса США.

"Я очень хотел бы, <...> чтобы Израиль однажды заключил мир с нашими палестинскими соседями. За прошедшие годы Израиль предпринял смелые шаги к миру и сделал далеко идущие предложения нашим палестинским соседям. Несмотря на глубокие политические разногласия и многочисленные вызовы, окружающие израильско-палестинские отношения - и я не игнорирую их, - должно быть ясно, что нельзя говорить о мире, потворствуя или узаконивая террор, прямо или косвенно. Истинный мир не может основываться на насилии", - сказал он.

По оценке Герцога, "палестинский террор против Израиля или израильтян подрывает любую возможность будущего мира" между двумя народами. "Террор - это не какое-то мелкое препятствие на пути к миру. Террор - это ненависть и кровопролитие, и он противоречит самым основным принципам мира, выработанным за всю историю человечества. Израиль не может и не будет мириться с террором, и мы знаем, что в этом к нам присоединяются Соединенные Штаты Америки", - уверен израильский президент.

"Молодое поколение израильтян и палестинцев заслуживает лучшего. Все они достойны будущего, в которое можно смотреть с надеждой, будущего, полного мира и процветания. Я всем сердцем привержен этому видению, видению надежды и мира, подлинного мира, без ужасов войны и террора", - добавил глава еврейского государства.