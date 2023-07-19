Евгения Гуцул вступила в должность главы Гагаузии

Она произнесла присягу, в которой поклялась уважать и защищать права и свободы человека, служить народу Гагаузии, соблюдать законы и конституцию автономии и Молдавии

КИШИНЕВ, 19 июля. /ТАСС/. Избранная главой Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул вступила в должность. Торжественная церемония по этому поводу прошла на центральной площади города Комрата, прямую трансляцию с мероприятия вел местный телеканал GRT.

Гуцул произнесла присягу, в которой поклялась уважать и защищать права и свободы человека, служить народу Гагаузии, соблюдать законы и конституцию автономии и Молдавии. Ранее в интервью ТАСС Гуцул заявила, что будет всемерно развивать традиционные связи с Россией, которые охладели с приходом к власти в Молдавии президента Майи Санду и ее Партии действия и солидарности.

Церемония по традиции проходила в торжественной обстановке. На ней присутствовали местные и зарубежные гости. Народное собрание (парламент) Гагаузии пригласило на инаугурацию высшее руководство Молдавии - Санду, спикера парламента Игоря Гросу, премьера Дорина Речана, но они официально отказались присутствовать на мероприятии. Гуцул расценила этот шаг как "неуважение к выбору народа автономии и прямое оскорбление всех жителей региона".

Конфликт с Кишиневом

После победы на выборах в Гагаузии представителя оппозиционной партии "Шор" Гуцул, обострился конфликт автономии с Кишиневом. Санду заявила, что голосование прошло с нарушениями, после чего в Центризбирком автономии были проведены обыски, заведены уголовные дела о незаконном финансировании избирательной кампании и подкупе избирателей. Действия центральных властей вызвали возмущения общественности автономии - в Комрате прошел стихийный митинг, а депутаты Народного собрания автономии единогласно поддержали на экстренном заседании решение ЦИК об избрании Гуцул. После чего выборы признала законными Апелляционная палата Комрата.

На прошлой неделе Гуцул заявила о давлении на нее со стороны руководства Антикоррупционной прокуратуры Молдавии. По ее словам, ее руководитель Вероника Драгалин и ее заместитель Василий Плеван пригласили ее на беседу, в ходе которой предложили отказаться от должности и дать показания против коллег из партии "Шор" в обмен на закрытие уголовного дела, где она фигурирует.

Глава Гагаузии руководит органами публичного управления, представляет автономию в вопросах внешней политики, а также назначается членом правительства Молдавии.

Население Гагаузии традиционно выступает за дружбу и сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на интеграцию в ЕС и разрыв с СНГ. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики - более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.