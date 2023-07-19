Греция заявила, что выступает за активное участие ЕС в решении кипрской проблемы

Усилия руководства Республики Кипр направлены на то, чтобы попытаться выйти из тупика и возобновить прерванные в 2017 году переговоры под эгидой ООН между греками-киприотами и турками-киприотами

НИКОСИЯ, 19 июля. /ТАСС/. Правительство Греции полностью поддерживает предложение президента Кипра Никоса Христодулидиса о более активном участии Евросоюза в урегулировании проблемы разделенного острова. Об этом заявил в среду журналистам заместитель министра национальной обороны Греции Николаос Хардалиас после встречи с главой кипрского государства.

"Мы полностью поддерживаем усилия, прилагаемые президентом (Христодулидисом - прим. ТАСС) в кипрском вопросе с целью более активного участия ЕС", - сказал он. "Это решения, которые не могут выходить за рамки <...> мандата Совета Безопасности ООН", - указал замминистра.

Представителя греческого Минобороны также попросили прокомментировать запланированное на четверг посещение севера Кипра президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в связи с 49-й годовщиной вторжения на остров турецких войск. "Мы следим за этим спокойно, трезво, сохраняя верность нашей позиции. Мы не отступаем ни на мгновение, ни на шаг от всего того, за что боролись и что отстаивали все эти годы", - отметил Хардалиас.

Усилия нынешнего руководства Республики Кипр направлены на то, чтобы попытаться выйти из тупика и возобновить прерванные в 2017 году переговоры под эгидой ООН между греками-киприотами и турками-киприотами. Инициативы президента Христодулидиса предполагают более активную вовлеченность ЕС в решение проблемы. При этом в Никосии поясняют, что Евросоюз не будет подменять собой ООН. Однако Эрсин Татар, занимающий пост президента непризнанной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК), выступил категорически против участия ЕС, назвав это недопустимым вмешательством. Более того, он настаивает на том, что приостановленный переговорный процесс может возобновиться только при подтверждении равного суверенитета и равноправного международного статуса ТРСК.

Кипр разделен по национальному признаку с момента вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована ТРСК, признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. Многократные попытки сторон урегулировать проблему пока не привели к результату. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра велись при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году.