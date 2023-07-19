Вступившая в должность глава Гагаузии заявила, что сохранит отношения с Россией и Турцией

Евгения Гуцул заверила, что ее команда "будет уделять особое внимание развитию экономики, сохранит уже имеющиеся социальные проекты и запустит новые"

КИШИНЕВ, 19 июля. /ТАСС/. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул намерена сохранить и развивать хорошие отношения с Россией и Турцией. Об этом она заявила в короткой речи на прошедшей в среду в Комрате торжественной церемонии вступления в должность, прямую трансляцию с которой вел местный телеканал GRT.

"Я буду башканом (главой - прим. ТАСС) для Гагаузии, а не для отдельных партий. Мы всегда будем открыты ко всем нашим партнерам. Могу заверить что будут сохранены хорошие отношения с Турцией, Европой, Россией, с нашими соседями - Украиной и Румынией и так далее", - сказала Гуцул. Она заверила, что ее команда "будет уделять особое внимание развитию экономики, сохранит уже имеющиеся социальные проекты и запустит новые".

Председатель Народного собрания (парламента) Гагаузии Дмитрий Константинов, в своем выступлении призвал Гуцул "защитить законы автономии, которые Молдавия каждый год урезает". При этом подчеркнул, что новая глава автономии должна восстановить "хорошие связи с Молдавией", выразив сожаление, что руководство Молдавии "игнорирует Гагаузию, людей, и их выбор". Ранее Народное собрание Гагаузии пригласило на инаугурацию высшее руководство Молдавии - президента Майю Санду, спикера Игоря Гросу, премьера Дорина Речана, но они официально отказались приехать. Гуцул расценила этот шаг как "неуважение к выбору народа автономии и прямое оскорбление всех жителей региона".

После победы на выборах в Гагаузии представителя оппозиционной партии "Шор" Гуцул, обострился конфликт автономии с Кишиневом. Санду заявила, что голосование прошло с нарушениями, после чего в Центризбирком автономии были проведены обыски, заведены уголовные дела о незаконном финансировании избирательной кампании и подкупе избирателей. Действия центральных властей вызвали взрыв возмущения общественности автономии - в Комрате прошел стихийный митинг, а депутаты Народного собрания автономии единогласно поддержали на экстренном заседании решение ЦИК об избрании Гуцул. После чего выборы признала законными Апелляционная палата Комрата.