Президент Израиля считает нужным выйти на новый уровень партнерства с США

По словам Ицхака Герцога, израильтянам ясно, что "Америка незаменима для Израиля, а Израиль незаменим для Америки"

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Израиль и США объединяет неразрывная связь, основанная на общих ценностях, однако две страны должны двигаться дальше и выходить на новые уровни партнерства. Такое мнение выразил президент еврейского государства Ицхак Герцог, выступая на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса США.

"Многие проблемы, с которыми сталкиваются Израиль и Соединенные Штаты, схожи. Мы все переживаем бурный дисбаланс, очевидный в бесчисленных областях: геополитическая напряженность, соперничество великих держав, катастрофическая война на Украине, пандемии, климатический кризис, неизвестный потенциал искусственного интеллекта, энергетический дефицит, отсутствие продовольственной безопасности, нехватка воды и опустынивание, глобальный террор, социальная поляризация и попытки дестабилизировать демократию. Каждая из этих проблем - это возможность совместно искать решения, которые принесут пользу мировому сообществу. Израиль может внести уникальный и значительный вклад в решение этих проблем", - уверен он.

По словам Герцога, израильтянам ясно, что "Америка незаменима для Израиля, а Израиль незаменим для Америки". "Пришло время выйти на следующий этап нашей развивающейся дружбы и нашего растущего партнерства. Дамы и господа, давайте сделаем это вместе. Давайте поднимем наше сотрудничество на новый уровень", - сказал израильский президент, обращаясь к американским парламентариям.

Он добавил, что и Израиль, и США "выступают и всегда выступали за одни и те же ценности". "Обе наши нации представляют собой многоликие, жизнеутверждающие общества, выступающие за свободу и равенство. По сути, оба наших народа стремятся исправить трещины в нашем мире", - считает Герцог.

При этом он констатировал, что сейчас на фоне серьезных изменений в мире происходит и смена поколений в обеих странах, что может отразиться и на дальнейшем развитии двусторонних отношений. "Новое поколение израильтян и американцев берет на себя руководящие роли. Это поколение, которое не было посвящено в трудности становления Израиля. Поколение, которое меньше интересуется корнями, связывающими наши народы. Поколение, которое, возможно, воспринимает американо-израильские отношения как нечто само собой разумеющееся. Тем не менее в данный момент я выбираю оптимизм, потому что мне ясно, что смена поколений не отражает смены ценностей. Она также не означает изменение наших интересов. Когда Соединенные Штаты сильны, Израиль сильнее. А когда Израиль силен, Соединенные Штаты находятся в большей безопасности", - полагает израильский президент.