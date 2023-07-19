Нижняя палата парламента Чехии ратифицировала оборонное соглашение с США

Положительно проголосовали 115 из 144 присутствовавших на заседании депутатов

ПРАГА, 19 июля. /ТАСС/. Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии ратифицировала в среду соглашение о сотрудничестве республики в сфере обороны с США (DCA, Defence Cooperation Agreement), подписанное 23 мая главами военных ведомств обеих стран в Вашингтоне. Трансляцию заседания осуществлял сетевой телеканал новостного портала idnes.cz.

За ратификацию соглашения голосовали 115 из 144 присутствовавших на заседании депутатов. Против были парламентарии от правого оппозиционного политического движения "Свобода и прямая демократия", которому принадлежит 20 кресел в 200-мандатной нижней палате. Также против голосовали четыре депутата от оппозиционного политического движения АНО ("Акция недовольных граждан").

Соглашение вступит в силу после его подписания президентом Чехии. Глава государства Петр Павел, как проинформировали чешские СМИ ранее, готов это сделать без промедления.

В ходе состоявшихся в нижней палате дебатов отмечалось, что соглашение направлено на укрепление безопасности Чехии и присутствие американских подразделений в республике будет возможно только после получения предварительного согласия Праги. Документ не предусматривает возможности размещения ядерного оружия и создания в стране военных баз США.

Ратификация в Сенате

Сенат (верхняя палата) парламента Чехии ратифицировал оборонное соглашение 13 июля. Голосовали за 66 из 72 присутствовавших на заседании сенаторов (верхняя палата состоит из 81 сенатора).

Соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с США, как в свою очередь подчеркивают представители правительства Чехии, не является договором о размещении американских солдат или создании военной базы на чешской территории. Кабмин республики одобрил соглашение 26 апреля. Пребывание в стране иностранных военнослужащих должен предварительно утвердить парламент Чехии.

С США соглашения о сотрудничестве в сфере обороны до настоящего момента заключили 24 государства - члена НАТО. Дания и Финляндия сейчас ведут переговоры с Вашингтоном о заключении такого договора, который среди прочего призван упростить экстренное прибытие на национальную территорию в случае необходимости (например в связи с резким повышением внешней угрозы для национальной безопасности) американских военнослужащих.