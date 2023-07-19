Генсек НАТО призвал Сербию и Косово к снижению напряженности

Йенс Столтенберг заверил, что Силы НАТО для Косова продолжат выполнять свою миссию

БРЮССЕЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. НАТО призывает Сербию и Косово снизить напряженность на фоне ее эскалации. Об этом заявил в среду генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи с сербским президентом Александаром Вучичем.

"Важно, чтобы уровень напряженности снизился, поэтому мы призываем стороны воздерживаться от эскалационных действий и риторики. Единственный путь вперед - это диалог при посреднических усилиях ЕС, который НАТО поддерживает", - сказал он.

По словам Столтенберга, Силы НАТО для Косова (СДК) продолжат выполнять свою миссию.

6 июля сербский лидер в ходе обращения к нации объявил, что республика запросит провести срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за угрозы жизни и безопасности своих граждан в Косове и Метохии, а также будет требовать от СДК демилитаризации вооруженных формирований косовских албанцев. Он подчеркнул, что будет просить о "срочном разговоре" со Столтенбергом.

Вучич в ходе последней встречи со спецпредставителем ЕС по Западным Балканам Мирославом Лайчаком призвал мировое сообщество серьезно заняться вопросами безопасности сербов в Косове и Метохии. Он указал, что "сербский народ в Косове и Метохии подвергается самым жестоким издевательствам и преследованиям за последние 15 лет", и призвал к уважению прав сербов и обеспечению их безопасности.