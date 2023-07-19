В Киеве хотят проводить по Черному морю корабли с зерном под конвоем судов других стран

Министерство обороны РФ ранее отмечало, что страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Руководство Украины на фоне прекращения действия зерновой сделки после выхода из нее России может обратиться к другим странам и ООН с предложением проводить по Черному морю корабли с украинским зерном под охраной судов, которые должны обеспечить их безопасность. Об этом в эфире телеканала "Рада" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"На тех заседаниях, которые проводит президент [Украины Владимир Зеленский], рассматривается вопрос об обращении к нашим партнерам, непосредственно к Организации Объединенных Наций, для создания гуманитарных конвоев под защитой тех плавсредств, которые обеспечат безопасность для этих конвоев", - сказал он.

Ранее Зеленский на совместной пресс-конференции с главой правительства Ирландии Лео Варадкаром в Киеве заявил, что собирается обсудить идею создания конвоев судов, которые будут перевозить продовольствие с Украины, в том числе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во вторник посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что Киев предлагает наладить поставки продовольствия из портов страны через территориальные воды Румынии и Болгарии.

Зерновая сделка, предусматривавшая безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю и создание условий для экспорта сельхозпродукции и удобрений из России, была заключена год назад и с тех пор несколько раз продлевалась. 17 июля Россия отказалась продолжить участие в этой инициативе, поскольку другие страны не выполнили свои обязательства в той части договоренностей, которая касалась поставок российской продукции на мировой рынок. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова вернуться к сделке, но только после того, как будет выполнена касающаяся ее часть соглашения.

Позднее Министерство обороны РФ заявило, что Москва из-за прекращения зерновой сделки с 00:00 мск 20 июля будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения. Там уточнили, что страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Помимо этого, в ведомстве сообщили, что ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства.