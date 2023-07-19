США выделят Украине $230 млн на поддержку бизнеса

В Агентстве по международному развитию сообщили, что будут работать над этим с Конгрессом

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты приняли решение выделить Украине $230 млн на поддержку экономики и бизнеса в стране. Об этом заявила в среду руководитель Агентства по международному развитию (АМР) США Саманта Пауэр.

"АМР будет работать с Конгрессом США над тем, чтобы инвестировать $230 млн в новые ресурсы для украинского бизнеса", - отметила Пауэр во время выступления в Киеве, ее слова привело агентство Reuters.

Во вторник АМР сообщило, что США приняли решение выделить Украине еще $250 млн на поддержку ее сельскохозяйственного сектора. Эти средства будут выделены на то, чтобы продолжить "расширять критическую сельскохозяйственную инфраструктуру [на Украине], такую как системы ирригации, элеваторы, пункты перевалки грузов, а также портовую и пограничную инфраструктуру", отмечалось в заявлении агентства.