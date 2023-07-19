Президент Сербии призвал главу НАТО обеспечить безопасность сербов в Косово и Метохии

Александар Вучич объявил, что республика запросит провести срочное заседание СБ ООН из-за угрозы жизни и безопасности своих граждан и будет требовать от СДК демилитаризации вооруженных формирований косовских албанцев

БРЮССЕЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич обратился к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу с призывом обеспечить безопасность сербов в Косово и Метохии, что входит в обязанности Сил НАТО для Косова (СДК, англ. KFOR) в соответствии с резолюцией 1244 СБ ООН.

"Этот визит очень важен, потому что ситуация в Косово и Метохии становится все более серьезной проблемой безопасности, а не только политической. До сих пор у нас были очень хорошие и профессиональные отношения с СДК и НАТО в Косово и Метохии, и мы очень ответственно вели сотрудничество с вашими людьми. Согласно Резолюции 1244, НАТО отвечает за безопасность в Косово и Метохии, именно поэтому я бы попросил вас обеспечить эту безопасность и сербам, - написал Вучич в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) по результатам переговоров со Столтенбергом. - Это очень важный вопрос для нас, потому что мы хотели бы сохранить мир и стабильность, а также отношения между НАТО и Сербией, ответственные и основанные на доверии".

Сербский лидер в ходе обращения к нации 6 июля объявил, что республика запросит провести срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за угрозы жизни и безопасности своих граждан в Косове и Метохии, а также будет требовать от СДК демилитаризации вооруженных формирований косовских албанцев. Он подчеркнул, что будет просить о "срочном разговоре" со Столтенбергом.

Вучич в ходе последней встречи со спецпредставителем ЕС по Западным Балканам Мирославом Лайчаком призвал мировое сообщество серьезно заняться вопросами безопасности сербов в Косове и Метохии. Он указал, что "сербский народ в Косове и Метохии подвергается самым жестоким издевательствам и преследованиям за последние 15 лет", и призвал к уважению прав сербов и обеспечению их безопасности.