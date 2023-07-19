В МИД Сирии потребовали от СБ ООН положить конец агрессивным нападениям Израиля

МИД страны связывает атаки с провалом террористического заговора против Дамаска

БЕЙРУТ, 19 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Сирии решительно осуждает атаку израильских ВВС на окрестности Дамаска, в результате которой получили ранения двое военнослужащих и был нанесен материальный урон. Об этом говорится в послании внешнеполитического ведомства Совету Безопасности ООН, опубликованном в среду агентством САНА.

"Продолжающиеся агрессивные нападения Израиля могут взорвать обстановку в регионе и несут угрозу международному миру и безопасности, поэтому Сирия требует от Совбеза ООН положить им конец и заставить Израиль отказаться от этой преступной политики", - подчеркивается в документе.

В нем указывается, что "страны Запада, которые покровительствуют и поддерживают Израиль, должны позволить ООН принять необходимые меры в отношении еврейского государства, привлечь к ответственности виновных в преступлениях и не допустить их повторения в будущем". МИД связывает атаки с провалом террористического заговора против Дамаска. "Израиль стал наносить ракетные удары по сирийской территории после того, как стало очевидна неспособность экстремистских группировок ослабить Сирию и ее народ", - отмечается в послании.

В среду источник в командовании ВС Сирии сообщил агентству САНА, что в результате израильской атаки на армейские позиции под Дамаском получили ранения двое военнослужащих.