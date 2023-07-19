США ведут консультации с Южной Кореей и Швецией по американскому военному в КНДР

Руководитель пресс-службы ведомства Мэттью Миллер заявил, что у Вашингтона остается несколько каналов, через которые он может передавать сообщения властям КНДР

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Госдепартамент США поддерживает связь с представителями Республики Корея (РК) и Швеции по вопросу об американском военнослужащем, который самовольно пересек межкорейскую границу и оказался в КНДР. Об этом заявил в среду на брифинге руководитель пресс-службы ведомства Мэттью Миллер.

КНДР и США не имеют дипломатических отношений. Интересы Вашингтона в Пхеньяне представляет посольство Швеции. "Госдеп связался с коллегами из Южной Кореи и Швеции по данному вопросу, в том числе находящимися в Вашингтоне", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, однако отказался раскрывать детали обсуждений.

Миллер добавил, что у Вашингтона "остается ряд каналов, через которые он может передавать сообщения" властям КНДР.

18 июля Министерство обороны США подтвердило, что американский военнослужащий самовольно пересек демаркационную линию со стороны Республики Корея и был взят под стражу в КНДР. По сведениям телекомпании CBS, речь идет о рядовом Трэвисе Кинге. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, военного должны были доставить из Южной Кореи в США для дисциплинарного взыскания.