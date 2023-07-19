МИД Великобритании призвал КНДР прекратить запуски ракет и вернуться к диалогу

Соединенное Королевство продолжит обращать внимание на нарушения резолюций СБ ООН

ЛОНДОН, 19 июля. /ТАСС/. КНДР необходимо прекратить испытания баллистических ракет и возобновить диалог о денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом говорится в заявлении, распространенном в среду МИД Великобритании.

"Запуски баллистических ракет, осуществленные Северной Кореей <...>, нарушают целый ряд резолюций Совета Безопасности ООН. Незаконные пуски баллистических ракет дестабилизируют обстановку на Корейском полуострове, угрожая миру и безопасности, - отметил МИД. - Соединенное Королевство продолжит обращать внимание на эти вопиющие нарушения резолюций СБ ООН. Мы настоятельно призываем Северную Корею вернуться к диалогу и предпринять заслуживающие доверия шаги в направлении денуклеаризации".

КНДР в среду провела испытательный пуск двух баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря. По данным Министерства обороны Японии, первая баллистическая ракета пролетела 550 км, вторая - 600 км. Максимальная высота их полета составила 50 км. Они упали за пределами японской исключительной экономической зоны.

По мнению японского телеканала TBS, КНДР могла осуществить пуски в качестве ответных действий на заход стратегической подводной лодки ВМС США с ядерным оружием на борту в южнокорейский порт Пусан.