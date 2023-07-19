19 июля, 18:27,
обновлено 19 июля, 19:02

AFP: Макрон произведет перестановки в правительстве Франции 20 июля

Nicolas Economou via Reuters Connect
Президент Франции Эмманюэль Макрон
© Nicolas Economou via Reuters Connect

Точное время не указывается

ПАРИЖ, 19 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон произведет перестановки в правительстве республики 20 июля. Об этом в среду сообщило ​​​​​​​Agence France Presse (AFP) со ссылкой на источник в окружении главы государства.

По данным источника, объявление об изменениях в составе кабмина последует в четверг. Точное время не указывается. Как передает собеседник агентства, премьер-министр Элизабет Борн вечером в среду приехала в Елисейский дворец, чтобы обсудить с президентом предстоящие перестановки.

Как информировал 17 июля телеканал BFMTV, Борн сохранит пост главы правительства.

Макрон на фоне слухов в СМИ о возможных перестановках в кабмине неоднократно подчеркивал, что Борн пользуется его полным доверием. После принятия пенсионной реформы, вызвавшей масштабные протесты по всей Франции, президент дал премьеру 100 дней на "перезапуск" деятельности правительства. Этот срок истек 14 июля. 

Теги:
ФранцияМакрон, Эмманюэль
© Информационное агентство ТАСС
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