Президент Туркмении выступил за рост сотрудничества со странами Персидского залива

По словам Сердара Бердымухамедова, для наращивания сотрудничества важно сформировать новые транспортно-транзитные коридоры, стабильную и надежную логистическую инфраструктуру

АШХАБАД, 19 июля. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов выступил за наращивание сотрудничества Центральной Азии и стран Персидского залива в области транспорта и энергетики. Об этом он сообщил, выступая на первом саммите лидеров стран Центральной Азии и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Джидде, передает официальное издание "Туркменистан. Золотой век".

По словам Бердымухамедова, пишет издание, для наращивания сотрудничества в этих областях важно сформировать новые транспортно-транзитные коридоры, стабильную и надежную логистическую инфраструктуру, первоочередная цель которых - объединить регионы Центральной Азии и арабских государств Залива.

"В целях координации усилий в транспортном секторе предлагаем учредить Транспортный комитет стран формата "Центральной Азии и Совет сотрудничества арабских государств Залива", - цитирует издание главу Туркмении.

Как подчеркнул Бердымухамедов, страны - участники саммита обладают богатыми источниками энергоносителей, топливно-энергетическими ресурсами и мощными производственными объектами по их переработке. "Мы предлагаем сформировать Совместную рабочую группу по энергетике, функция которой будет заключаться в анализе потенциала совместной деятельности в энергетической сфере и предоставлении консультаций", - сказал он.

Первый саммит руководителей стран Персидского залива и государств Центральной Азии проходит 19 июля в Джидде. В августе прошлого года власти Туркмении подписали меморандум о взаимопонимании с Советом сотрудничества арабских государств. В частности, планируется активизировать сотрудничество со странами Персидского залива в сферах транспорта, логистики, топливно-энергетического комплекса. В Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива входят Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия.