19 июля, 18:58

Кардинал Дзуппи передал Байдену письмо Папы Римского

В Ватикане сообщили, что папский посланник "сообщил о боли понтифика по поводу страданий, которые приносит война"

ВАТИКАН, 19 июля. /ТАСС/. Папский посланник по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи, только что вернувшийся из поездки в Вашингтон, передал президенту США Джо Байдену письмо понтифика. Об этом сообщила в среду служба печати Святого престола.

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"В ходе встречи в Белом доме с президентом США Джо Байденом кардинал Дзуппи передал письмо Папы Римского Франциска, сообщив о боли понтифика по поводу страданий, которые приносит война", - говорится в сообщении. Как сообщается, встреча с американским лидером продолжалась более часа и прошла "в атмосфере дружелюбия и взаимного интереса". "В ходе беседы была выражена полная готовность поддержать инициативы гуманитарной помощи, особенно детям и наиболее уязвимым слоям населения, а также способствовать мирному процессу", - указывается в сообщении.

Отмечается, что ватиканский иерарх в Конгрессе США сообщил о встречах в ходе этапов миссии, которую ему поручил глава Римско-католической церкви.

Ранее кардинал побывал уже в Киеве, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями местного духовенства, а потом в Москве. В российской столице состоялись его встречи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, помощником президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым и уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. И Дзуппи, и представители Ватикана неоднократно подчеркивали, что они стремятся способствовать диалогу, но не предлагают свой мирный план. Один из основных аспектов миссии - гуманитарный, в частности Святой престол надеется способствовать возвращению украинских детей, оказавшихся в результате военных действий в России. 

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