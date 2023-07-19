Рахмон заявил арабским лидерам, что выступает за инклюзивное правительство в Афганистане

Президент Таджикистана отметил, что его страна поддерживает все дипломатические усилия по урегулированию ситуации и доставке гуманитарной помощи

ДУШАНБЕ, 19 июля. /ТАСС/. Власти Таджикистана выступают за мирное разрешение ситуации в Афганистане и создание в государстве инклюзивного правительства, которое будет представлять интересы различных групп населения. Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе первого саммита руководителей арабских стран и государств Центральной Азии, который проходит в Саудовской Аравии.

"Таджикистан всегда выступал за мирное решение в Афганистане и <…> мы поддерживаем создание инклюзивного правительства, которое будет представлять все этнические, политические и социальные группы для гарантии прав и свобод населения, в особенности женщин. <…> Это создаст прочную почву для мира", - сказал он, выступая на саммите.

Он добавил, что в Таджикистане поддерживают все дипломатические усилия по урегулированию ситуации и доставке гуманитарной помощи для нуждающихся в Афганистане. Также он призвал лидеров арабских государств и стран Центральной Азии сотрудничать в борьбе с транснациональной преступностью и наркотрафиком.

Весной 2021 года члены запрещенного в РФ радикального движения "Талибан" развернули операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. В августе они без боя вошли в Кабул, а в сентябре огласили состав своего временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

Первый саммит руководителей арабских стран и государств Центральной Азии проходит в среду в Джидде. На мероприятии присутствуют лидеры арабских государств, из лидеров стран Центральной Азии на мероприятие прибыли Рахмон, президент Киргизии Садыр Жапаров, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Турмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.