Президент Киргизии заявил, что ситуация в Афганистане вызывает особую тревогу

По словам Садыра Жапарова, в Киргизии также с "беспокойством следят" за ситуацией в Палестине, Йемене, Сирии, Судане, на Украине и рассчитывают на "скорое разрешение конфликтов в этих странах"

БИШКЕК, 19 июля. /ТАСС/. Развитие событий в Афганистане вызывает особую тревогу в Киргизии. Об этом заявил глава киргизского государства Садыр Жапаров в ходе первого саммита лидеров стран Центральной Азии и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Джидде.

"Для нас особую тревогу представляет ситуация в Афганистане. Мы считаем, что международному сообществу нельзя оставлять в изоляции Афганистан и многострадальный афганский народ. Необходимо продолжать оказывать гуманитарную помощь народу Афганистана и всемерно поддерживать проекты, которые будут способствовать восстановлению афганской экономики", - сказал президент, текст выступления которого распространила его пресс-служба.

По словам главы государства, в Киргизии также с "беспокойством следят" за ситуацией в Палестине, Йемене, Сирии, Судане, на Украине и рассчитывают на "скорое разрешение конфликтов в этих странах".

"В сфере безопасности мы остаемся привержены целям объединения усилий в борьбе с терроризмом, экстремизмом и транснациональной организованной преступностью. Объединив наши ресурсы, мы можем укрепить механизмы противодействия и еще эффективнее обеспечивать безопасность и стабильность наших стран", - продолжил Жапаров. По его словам, любой конфликт должен разрешаться исключительно политическими средствами за "столом переговоров и на основе общепризнанных принципов и норм международного права".