Посол КНР в США призвал в ситуации вокруг Тайваня вернуться к принципу одного Китая

Се Фэн подчеркнул, что никто настолько не заинтересован в мирном воссоединении, как Китай

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Посол Китая в США Се Фэн заявил о необходимости всем сторонам вернуться к принципу одного Китая в ситуации вокруг Тайваня.

"Никто настолько не заинтересован в мирном воссоединении, как Китай, - сказал он на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом. - Но для такого развития событий сейчас есть две угрозы. Первая - продвижение тайваньскими сепаратистами своей повестки, для чего они ищут поддержку США. Они ушли от прежнего принципа единого Китая, они даже не признают, что они китайцы. Вторая - использование США тайваньской карты в соперничестве с Китаем. Все это ободрило сепаратистов. От этого мы должны защищаться. Фундаментальная вещь здесь - возвращение к принципу одного Китая".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.