Мухаммед VI поблагодарил Нетаньяху за признание суверенитета Марокко над Западной Сахарой

По словам короля Марокко, это решение Израиля "было высоко оценено марокканским народом и его здравыми силами"

РАБАТ, 19 июля. /ТАСС/. Король Марокко Мухаммед VI направил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху послание, в котором поблагодарил его за принятое еврейским государством решение признать суверенитет Марокко над территорией Западной Сахары. Об этом сообщило информационное агентство Maghreb Arabe Press.

"Господин премьер-министр, я хотел бы выразить мою искреннюю благодарность и огромную признательность за ваше письмо, в котором вы сообщили мне о решении Государства Израиль признать суверенитет Королевства Марокко над своей Сахарой и положительно рассмотреть открытие консульства в городе Дахла (расположен в сахарском регионе на побережье Атлантического океана - прим. ТАСС)", - подчеркнул король. По его словам, это решение Израиля "было высоко оценено марокканским народом и его здравыми силами".

"Справедливое и дальновидное решение"

Как отметил король, "вопрос о марокканской Сахаре является национальным делом королевства и приоритетом его внешней политики". "Важное решение, которое вы приняли, справедливо и дальновидно. Оно справедливо в том смысле, что подтверждает истинные правовые основания и неопровержимые исторические права Марокко на его сахарские провинции. Фактическая юрисдикция марокканского государства и законные узы верности, которые существовали всегда, с незапамятных времен между королями Марокко и марокканским населением этих территорий, доказаны и бесспорны", - добавил он.

"Ваше решение также дальновидно, потому что оно является частью необратимой международной динамики, в рамках которой многие страны из всех регионов мира выступают за окончательное политическое урегулирование этого застарелого регионального спора на основе марокканской инициативы о [предоставлении] автономии (в составе Марокко - прим. ТАСС) для сахарского региона, в рамках суверенитета и территориальной целостности королевства", - продолжал Мухаммед VI.

Приглашение Нетаньяху посетить Марокко

Монарх также отметил, что с декабря 2020 года двусторонние отношения между Королевством Марокко и Государством Израиль продолжают укрепляться во всех областях. "Импульс, который они испытывают, является небывалым, как с точки зрения обмена визитами официальных лиц и бизнесменов, так и с точки зрения развития договорных рамок, диверсификации сотрудничества и укрепления торговых обменов", - подчеркнул Мухаммед VI. Он выразил уверенность в том, что "четкая позиция, занятая Нетаньяху от имени Государства Израиль в отношении марокканской принадлежности Сахары, может еще больше укрепить связи между Марокко и Израилем".

"Как я сказал вам во время нашего телефонного разговора 25 декабря 2020 года, вы можете посетить Марокко во взаимно приемлемые для нас даты, которые будут определены по дипломатическим каналам", - написал король, считающий, что такая встреча "откроет новые возможности для двусторонних отношений между Марокко и Израилем" и "поспособствует перспективам мира для всех народов региона".

Письмо королю от премьера Израиля

17 июля стало известно, что Нетаньяху направил Мухаммеду VI письмо, в котором уведомил о решении своей страны "признать суверенитет Марокко над территорией Западной Сахары". Премьер отметил, что позиция его страны "будет отражена во всех соответствующих актах и документах израильского правительства". Он подчеркнул, что принятое решение будет передано "ООН, региональным и международным организациям, членом которых является Израиль, а также всем странам, с которыми Израиль поддерживает дипломатические отношения".

Кроме того, в письме Мухаммеду VI Нетаньяху сообщил, что Израиль в контексте воплощения данного решения положительно рассматривает открытие консульства в городе Дахла.

Длительный конфликт

Ситуация в Западной Сахаре много десятилетий остается предметом длительного международного спора. Независимости Западной Сахары добивается созданный в середине 1970-х годов Фронт ПОЛИСАРИО, который после ухода испанских колонизаторов (в 1975 году) провозгласил Сахарскую Арабскую Демократическую Республику (САДР) и при поддержке Алжира развернул вооруженную борьбу.

Боевые действия в зоне конфликта продолжались до 1991 года и были прекращены после того, как ООН направила туда миротворческую миссию. Несмотря на многочисленные мирные инициативы международного сообщества, разрешить спор никак не удается из-за диаметрально противоположных позиций сторон.

Марокко считает Западную Сахару своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление ей широкой автономии в составе королевства. С июня 2007 года Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО провели четыре раунда переговоров, однако все они завершились безрезультатно.