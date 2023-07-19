Результат зерновой сделки и ограничения для судов в Черном море. Ситуация вокруг Украины

Россия после выхода из зерновой сделки будет считать все суда, следующие по Черному морю в украинские порты, перевозчиками военных грузов. Об этом заявило Министерство обороны РФ, отметив, что ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. Власти Украины заявили, что разработают новый судоходный маршрут для вывоза зерна.

Москва готова вернуться в зерновую сделку, только если будут выполнены ранее согласованные условия ее участия в соглашении. Продолжение сделки в ее нынешнем виде, по словам президента РФ Владимира Путина, "потеряло всякий смысл".

США объявили о выделении Киеву очередного пакета военной помощи на $1,3 млрд. При этом на Украине недовольны тем, что не получают достаточного количества систем ПВО и истребители. Украинские военнослужащие сравнивают поставки танков и бронемашин без систем ПВО и самолетов с "велосипедом без педалей".

ТАСС собрал основное о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Российские войска за сутки успешно отразили 25 атак противника на донецком направлении, а также уничтожили возле Авдеевки в ДНР склад боеприпасов 110-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На всех направлениях за сутки было уничтожено более 730 бойцов противника, а также значительное количество боевой техники, в том числе танков и бронированных машин, продолжил он. В Днепропетровской и Запорожской областях российские войска уничтожили семь складов с боеприпасами ВСУ.

Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам военной промышленности Украины, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов в районе Одессы, а также по авиабазе ВСУ Канатово, сообщил Конашенков.

Украинская сторона признала, что минувшей ночью в Одессе были повреждены промышленное предприятие и портовая инфраструктура, а также "два склада в разных местах". Президент Украины Владимир Зеленский поручил военным усилить охрану портовой инфраструктуры. Он отметил также, что для защиты Одессы необходимы дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) SAMP-T или Patriot.

Судьба зерновой сделки

"Продолжение зерновой сделки в том виде, в котором она существовала, потеряло всякий смысл", - заявил президент России.

По его словам, на сделке наживался "крупный американский и европейский бизнес, вывозивший и перепродававший зерно с Украины", а для российских аграриев она обернулась "прямыми потерями и убытками" из-за дисконта на российское зерно на мировых рынках, а также подорожания фрахта морских судов. При этом Москва "не против зерновой сделки как таковой" и "рассмотрит возможность вернуться в нее", но только при выполнении всех ранее согласованных условий своего участия.

В офисе генсека ООН заявили, что продолжают предпринимать усилия для выполнения своих обязательств в рамках зерновой сделки. При этом представитель генсека Стефан Дюжаррик отметил, что ООН "не контролирует национальные банковские системы регулирования, SWIFT, рынок морских грузоперевозок и страхования". По его словам, "многое из того, что надо сделать для выполнения соглашения, находится в руках других и зависит от их доброй воли".

Другой маршрут

Россия из-за прекращения зерновой сделки с 00:00 мск 20 июля будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения, предупредило МО РФ. В военном ведомстве уточнили, что страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Кроме того, Минобороны сообщило, что ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства.

Украина начнет работу над новым временным судоходным маршрутом для безопасного вывоза зерна, говорится в письме первого замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василия Шкуракова в Международную морскую организацию ООН. Согласно документу, киевские власти "решили создать на временной основе рекомендованный морской маршрут", который будет вести в территориальные воды и исключительную морскую экономическую зону Румынии.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок отметила, что "маршрут через Черное море вряд ли можно заменить", предложив при этом "морские, железнодорожные и автомобильные маршруты солидарности ЕС".

Европа против зерна

Страны Центральной и Восточной Европы заявили о намерении обратиться к ЕС с просьбой продлить запрет на импорт украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции после 15 сентября. Польша не откроет свою границу для зерна с Украины и продлит запрет на его поставки в страну после 15 сентября в одностороннем порядке, если этого не сделает Европейская комиссия (ЕК), заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий по итогам встречи представителей министерств сельского хозяйства Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. "Мы будем решительно защищать польского агрария", - сказал он.

Военная помощь

Власти США выделяют Украине очередной пакет военной помощи на $1,3 млрд, говорится в заявлении Пентагона. В пакет включены боеприпасы для комплексов ПВО NASAMS, дроны-камикадзе Phoenix Ghost, барражирующие боеприпасы Switchblade, системы для разминирования и противодействия беспилотникам, а также различные боеприпасы.

Бойцы ВСУ недовольны тем, что страны Запада не предоставили Киеву достаточное количество систем ПВО и истребители, сообщила газета The Wall Street Journal. Издание приводит мнение командира воюющего под Артемовском подразделения ВСУ Юрия Ульшина, который указал, что страны Запада "серьезно ошиблись", поставив Украине танки и бронемашины, но не предоставив Киеву системы ПВО и самолеты для защиты техники. "Это как подарить велосипед без педалей", - сказал он.

Министр обороны Украины Алексей Резников признал отсутствие в стране инфраструктуры для размещения американских истребителей F-16. Он пообещал оценить возможности украинских аэродромов, создать на них соответствующую инфраструктуру, после чего "партнеры будут принимать решение" о поставке самолетов. Резников отметил, что Украина рассчитывает получить истребители в следующем году.

Россия будет рассматривать потенциальную передачу Украине истребителей F-16, которые способны нести ядерное оружие, как угрозу в ядерной сфере со стороны Запада, заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.