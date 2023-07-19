Пентагон: США одобрили возможную продажу Германии ракет AMRAAM и оборудования на $2,9 млрд

Сообщается, что правительство ФРГ намерено приобрести до 969 ракет

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Госдепартамент США одобрил закупку Германией ракет AIM-120C-8 типа AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) на сумму $2,9 млрд. Об этом сообщило в среду Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США.

Отмечается, что правительство Германии намерено приобрести до 969 ракет, а также сопутствующее оборудование. Главным подрядчиком выступит компания Raytheon.

"Агентство по сотрудничеству в области безопасности сегодня предоставило требуемую сертификацию и уведомило Конгресс об этой возможной продаже", - говорится в заявлении ведомства.

Для реализации этой сделки не потребуется направлять в Германию представителей американского правительства или подрядчика. Пентагон заверяет, что продажа не повредит боеготовности США и "не изменит базовый военный баланс в регионе".