Американский чиновник указал на двойные стандарты в налоговом деле Хантера Байдена

Старший спецагент управления уголовных расследований Службы внутренних доходов США Гэри Шейпли заявил, что "на каждом этапе принимались решения, шедшие на пользу объекту расследования"

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Американское правосудие продемонстрировало в налоговом деле сына президента США Хантера Байдена двойные стандарты. Такое мнение выразил в среду старший специальный агент управления уголовных расследований Службы внутренних доходов (СВД, федерального налогового ведомства) США Гэри Шейпли, занимавшийся до недавних пор упомянутым делом Хантера Байдена.

"Не должно быть двухканальной системы юстиции, [действующей избирательно] в зависимости от того, кем вы являетесь и с кем связаны. Однако в этом деле она была", - заявил Шейпли, выступая в комитете по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США на слушаниях, на которых рассматривались обстоятельства работы СВД, касавшейся Хантера Байдена.

По свидетельству Шейпли, "на каждом этапе принимались решения, шедшие на пользу объекту расследования". Органы прокуратуры США тормозили действия специалистов СВД по делу Хантера Байдена, убежден Шейпли, который был отстранен в мае от его дальнейшего расследования. Согласно изложенной чиновником информации, ордера на обыск в штатах Калифорния, Вирджиния и Делавэр по делу Хантера Байдена были готовы еще в апреле 2020 года. Тем не менее их применение прокуратура Делавэра сначала отложила на период после выборов ноября 2020 года, а затем и вовсе отказалась от использования этих постановлений, отметил Шейпли.

Как сообщили в конце июня средства массовой информации США, Хантер Байден в рамках сделки с американской прокуратурой признал себя виновным по двум пунктам обвинения в умышленной неуплате налогов. Помимо этого, стороны достигли договоренности, касающейся обвинений в нарушении правил хранения огнестрельного оружия. Признание сыном хозяина Белого дома вины в неуплате налогов позволит урегулировать дело о нарушении правил хранения оружия, отметила телекомпания CNN со ссылкой на Кристофера Кларка - представителя Хантера Байдена.

Расследование в отношении него по вопросу о хранении оружия началось в 2018 году, когда стало известно, что в тот период у него был револьвер Colt Cobra и он принимал наркотики. Американское законодательство запрещает приобретать или хранить оружие людям, которые принимают или хранят у себя наркотические вещества. В тот же период сын нынешнего президента США, представляющего Демократическую партию, игнорировал требования властей об уплате налогов.

Ставшие достоянием гласности решения органов прокуратуры по делу Хантера Байдена, позволяющие ему избежать тюрьмы, вызвали бурю негодования у многих представителей оппозиции в лице Республиканской партии США. Как ожидается, перед судом Хантер Байден предстанет в штате Делавэр 26 июля.