В Киеве сравнили переговоры со странами Запада об оружии с сериалом "Династия"

Сериал рассказывает о противостоянии двух нефтяных компаний в Колорадо

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сравнил длительность переговоров Киева со странами Запада о поставках оружия для нужд Вооруженных сил Украины с американским сериалом "Династия".

Сериал в жанре мыльной оперы "Династия" выходил на экраны с 1981 по 1989 год. Он рассказывает о противостоянии двух нефтяных компаний в Колорадо. В 2017-2022 годах на экраны выходил одноименный телесериал, основанный на картине 1980-х.

"Есть такой сериал, закрытый давно. Название его - "Династия". <...> Мы с вами сегодня находимся в "отзеркаленном" сериале "Династия". <...> Когда это просто мыльная опера, то каждую серию нужно просто что-то говорить одно и то же. И можно так 100 серий подряд говорить одно и то же", - сказал он в эфире телеканала "Рада" в ответ на комментарий журналиста о медлительности и недостаточности поставок западных вооружений Украине.

"[По поводу истребителей] F-16 приняты определенные решения о логистике обучения [украинских пилотов управлению ими] и подготовке инженерных конструкций для того, чтобы обеспечить определенные аэродромы. Все это прорабатывается, однако вопрос решается медленно", - привел пример Подоляк.

Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что новые поставки западных вооружений Украине ничего ей не дадут, но только усугубят ситуацию. По оценке Путина, такие новые поставки "будут разжигать дальше конфликт".

12 июля страны Группы семи приняли на полях саммита НАТО в Вильнюсе декларацию об общих принципах долгосрочных гарантий безопасности для Украины. Приоритетом названо увеличение поставок вооружений, прежде всего дальнобойной артиллерии и боевой авиации.