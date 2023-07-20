США проработают включение Израиля в программу безвизового режима

Госдепартамент тесно сотрудничает с правительством страны для выполнения всех правил, требуемых для отказа от виз

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Вашингтон приветствует новые правила въезда для американских граждан на территорию Израиля и готов работать с израильским правительством для дальнейшего включения страны в программу безвизового режима с Соединенными Штатами. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

"Соединенные Штаты приветствуют заявление Израиля об изменении правил поездок для граждан США, которые направляются в Израиль с краткосрочными визитами, включая транзит. Мы понимаем, что эти изменения призваны гарантировать равное отношение ко всем американским гражданам независимо от их происхождения, религии или этнической принадлежности. Обновленные правила въезда, которые вступят в силу 20 июля, позволят всем гражданам США въезжать в Израиль через все пункты прибытия, включая аэропорт Бен-Гурион. Эти правила распространяются на всех граждан США, включая американцев палестинского происхождения, которые зарегистрированы в реестре учета палестинского населения", - следует из заявления.

Представитель американского внешнеполитического ведомства добавил, что Госдепартамент "тесно сотрудничает с израильским правительством" для выполнения им всех правил, требуемых для последующего отказа от виз.

Как ранее сообщило агентство Reuters, глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби назвал подписанное в среду США и Израилем соглашение "важным шагом" на пути к безвизовому въезду в США.

В конце марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в сентябре граждане Израиля получат возможность въезда в США без получения визы.