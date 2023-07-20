Лукашенко подписал закон о прекращении действия соглашения с Украиной по налогам

Он вступает в силу после опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года

МИНСК, 20 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о прекращении действия межправительственного соглашения с Украиной об избежании двойного налогообложения и предупреждении уклонения от уплаты налогов. Документ опубликован на правовом интернет-портале республики.

"Прекратить действие соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Украины об избежании двойного налогообложения и предупреждении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество, подписанного в городе Ашхабаде 24 декабря 1993 года", - говорится в законе, который вступает в силу после опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

В заключении по проекту закона постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики (верхней палаты) Национального собрания (парламента) Белоруссии отмечалось, что Минск по дипломатическим каналам получил от Киева уведомление о решении прекратить с 20 декабря 2022 года действие соглашения в связи с "коренным изменением обстоятельств". Белорусская сторона считает, что такие шаги нарушают процедуру денонсации соглашения инициатором расторжения договора, поэтому вынуждена считать соглашение прекратившим действие на основании статьи 60 Венской конвенции.

В белорусском парламенте подчеркивали, что принятие закона гарантирует паритет в налоговых взаимоотношениях и исключит необоснованные односторонние потери вследствие предоставления льгот украинским резидентам в соответствии с соглашением.

Украинские власти регулярно сообщают о выходе из соглашений, которые были заключены с Россией, Белоруссией, а также в рамках СНГ. С начала 2023 года Киев разорвал соглашения с Минском об избежании двойного налогообложения, о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасения, о сотрудничестве в сфере защиты информации и в сфере туризма.