19 июля, 23:30

В США продлили режим ЧС в связи с транснациональными преступными организациями

EPA-EFE/ MICHAEL REYNOLDS
© EPA-EFE/ MICHAEL REYNOLDS

Как заявили в Белом доме, такие группировки по-прежнему угрожают "национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов"

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден еще на год продлил режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в стране в связи с деятельностью транснациональных преступных организаций. Заявление американского лидера в среду распространила пресс-служба Белого дома.

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"Серьезные транснациональные преступные организации продолжают представлять необычайную и экстраординарную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов. <...> Я продлеваю на один год режим ЧС, объявленный исполнительным указом 13581 в связи с транснациональными преступными организациями", - говорится в заявлении.

Указ 13581 был подписан 24 июля 2011 года занимавшим тогда пост президента США Бараком Обамой. Его действие распространяется на постсоветскую криминальную организацию "Братва", японскую мафиозную группировку "Якудза", клан неаполитанской мафии "Каморра", мексиканский наркокартель "Лос-Сетас". Согласно указу, замораживается все имущество, принадлежащее или имеющее какое-либо отношение к этим группировкам на территории США, а также американским гражданам запрещается вести с ними какие-либо дела. 

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© Информационное агентство ТАСС
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