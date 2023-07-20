СМИ: лидеры Японии, США и Южной Кореи планируют встретиться в Кэмп-Дэвиде

В ходе переговоров будут затронуты темы ракетных запусков КНДР, ситуации на Украине, а также сотрудничества в области экономики и безопасности, сообщила газета Yomiuri

ТОКИО, 20 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, президенты США Джо Байден и Республики Корея Юн Сок Ёль планируют в августе провести трехстороннюю встречу в резиденции американского лидера в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд). Об этом в четверг сообщила газета Yomiuri.

По данным издания, переговоры планируется провести 18 августа. Одной из главных тем обсуждения станет ситуация вокруг КНДР. Как передает газета, лидеры Японии, США и Южной Кореи намерены также обменяться мнениями о Китае, ситуации вокруг Украины и ходе сотрудничества в области экономики и безопасности с целью укрепления цепочек поставок полупроводников.

26 июня местные СМИ сообщали, что лидеры трех государств намерены подтвердить работу над системой обмена информацией о запусках северокорейских ракет в режиме реального времени. Предполагается, что эта система будет запущена до конца 2023 года.

Последняя очная встреча Кисиды, Байдена и Юн Сок Ёля состоялась 21 мая во время саммита Группы семи, который прошел в Хиросиме.