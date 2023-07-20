20 июля, 01:54

МИД Ирака осудил поджог посольства Швеции в Багдаде

Инцидент произошел в ночь на четверг

ТАСС, 20 июля. Министерство иностранных дел Ирака осудило штурм и поджог посольства Швеции в Багдаде, которые произошли в ночь на четверг.

"Министерство иностранных дел самым решительным образом осуждает инцидент с поджогом посольства Королевства Швеция в Багдаде <...>, поскольку этот акт происходит в контексте нападения на дипломатические миссии и угрозы их безопасности", - говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.

Согласно этому заявлению, правительство поручило провести срочное расследование в связи с инцидентом, а также принять необходимые меры безопасности.

В ночь на четверг протестующие против новой акции сожжения копии Корана, разрешенной полицией Стокгольма 19 июля, ворвались в посольство Швеции в Багдаде и подожгли здание диппредставительства. Никто из сотрудников посольства не пострадал. 

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