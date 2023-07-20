МИД Швеции осудил поджог посольства в Багдаде

По данным Reuters, представитель ведомства подчеркнул, что власти Ирака должны обеспечивать безопасность находящихся в стране дипломатических миссий

ТАСС, 20 июля. Министерство иностранных дел Швеции осудило вторжение и поджог посольства королевства в Багдаде, которые произошли в ночь на четверг. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя ведомства.

По данным агентства, представитель МИД Швеции подчеркнул, что власти Ирака должны обеспечивать безопасность находящихся в стране дипломатических миссий. Он также подтвердил, что сотрудники посольства королевства находятся в безопасности.

В ночь на четверг протестующие против новой акции сожжения копии Корана, разрешенной полицией Стокгольма 19 июля, ворвались в здание посольства Швеции в Багдаде и подожгли его. Никто из дипломатов не пострадал.