Австралия объявила о новых санкциях в отношении 35 российских организаций

В список также внесли 10 граждан России и Белоруссии, "которые прямо или косвенно поддерживают вторжение на Украину"

СИДНЕЙ, 20 июля. /ТАСС/. Правительство Австралии вводит новые санкции в отношении 35 российских организаций и 10 граждан России и Белоруссии. Соответствующее заявление сделала в четверг глава МИД страны Пенни Вонг.

В заявлении министра отмечается, что санкции вводятся в отношении "35 предприятий оборонного, технологического и энергетического секторов и 10 российских и белорусских граждан". "Это решение, принятое в тесной координации с нашими международными партнерами, должно оказать максимальное давление на тех граждан, которые прямо или косвенно поддерживают вторжение России на Украину", - указала Вонг, отметив, что под санкции попали также предприятия, "имеющие важное экономическое и стратегическое значение для России".

По словам главы внешнеполитического ведомства, в новый санкционный список были внесены компании, поставляющие передовые технологии, электронику и оборудование российским вооруженным силам, и организации, занимающиеся атомной энергетикой и добычей арктических ресурсов. Кроме того, финансовые ограничения были введены в отношении первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, вице-премьера Дмитрий Чернышенко, уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака, а также генерального директора концерна "Калашников" Владимира Лепина и генерального директора холдинга "Вертолеты России" Николая Колесова.

С марта 2014 года правительство Австралии объявляло о введении антироссийских ограничений более 25 раз. В санкционный перечень Канберры включены свыше 1,1 тыс. граждан и более 300 предприятий РФ. Власти страны полностью прекратили торговые отношения с Российской Федерацией, заморозили активы попавших в черный список лиц и запретили национальным организациям вести дела с попавшими под санкции компаниями.